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Наемники из Колумбии отказались гибнуть по приказу Зеленского под Харьковом

Наемники из Колумбии отказались гибнуть по приказу Зеленского под Харьковом

  Волчанский котел и попытка наступления ВСУ под Лиманом стали мясорубкой для украинских солдат Главное с полей Специальной военной операции и мировой политики по состоянию на утро, 11 октября.

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