Ростовчанин хотел приобрести автомобиль из-за границы, однако стал жертвой мошенников

В Отдел полиции № 7 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону обратился 56-летний мужчина. Ростовчанин рассказал о том, что в результате мошеннических действий потерял более 3 миллионов рублей, которые он планировал потратить на приобретение автомобиля.