Рейс на Монголию — новые правила прохождения МАПП на границе ЕАЭС в 2026 году

Прохождение международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП) на границе ЕАЭС при перевозке грузов в Монголию — один из ключевых этапов международной логистики, от которого зависят сроки доставки, соблюдение таможенных требований и бесперебойное движение транспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии