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Грузоперевозки ...

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Рейс на Монголию — новые правила прохождения МАПП на границе ЕАЭС в 2026 году

Рейс на Монголию — новые правила прохождения МАПП на границе ЕАЭС в 2026 году

Прохождение международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП) на границе ЕАЭС при перевозке грузов в Монголию — один из ключевых этапов международной логистики, от которого зависят сроки доставки, соблюдение таможенных требований и бесперебойное движение транспорта.

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