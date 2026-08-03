Рейс на Монголию — новые правила прохождения МАПП на границе ЕАЭС в 2026 году

Прохождение международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП) на границе ЕАЭС при перевозке грузов в Монголию — один из ключевых этапов международной логистики, от которого зависят сроки доставки, соблюдение таможенных требований и бесперебойное движение транспорта.