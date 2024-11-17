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Глава СЖР заявил в полицию после инцидента на встрече с Анатолием Кашпировским

Глава СЖР заявил в полицию после инцидента на встрече с Анатолием Кашпировским

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России (СЖР) Дмитрий Шерих обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности людей, мешавших работе журналистов на мероприятии Анатолия Кашпировского.

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