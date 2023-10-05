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За рулем

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В Зеленограде не мигает зеленый: жителям это не нравится

В Зеленограде не мигает зеленый: жителям это не нравится

Автомобилисты Зеленограда уже успели столкнуться с новым режимом работы местных светофоров: на 31 перекрестке мигающий зеленый сигнал, который раньше включался перед желтым и красным, в целях эксперимента дорожники отключили.

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