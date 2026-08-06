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Регионы России

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Ушла из жизни заслуженный тренер России по фехтованию Фаина Саевич

Ушла из жизни заслуженный тренер России по фехтованию Фаина Саевич

6 августа на 89-м году жизни скончалась заслуженный тренер России по фехтованию, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Фаина Наумовна Саевич, сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России.

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