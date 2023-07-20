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Российские туристки арестованы на Пхукете за организацию маникюрного бизнеса За оказание маникюрных услуг и организацию бизнеса на экзотическом острове Пхукет в Таиланде местная полиция арестовала трёх российских туристок во вторник, 18 июля.