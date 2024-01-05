Бурунов рассказал про "пацанов" сегодня: "Надели костюмы, сидят на совещаниях"

Актер Бурунов высказался против запрета сериала “Слова пацана”, потому что это “наша история” Актер Сергей Бурунов, сыгравший одну из ролей в популярном сериале про подростковые банды времен перестройки, заявил, что запрещать скандальную телесагу нельзя.