Бурунов рассказал про "пацанов" сегодня: "Надели костюмы, сидят на совещаниях"

Актер Бурунов высказался против запрета сериала “Слова пацана”, потому что это “наша история” Актер Сергей Бурунов, сыгравший одну из ролей в популярном сериале про подростковые банды времен перестройки, заявил, что запрещать скандальную телесагу нельзя.
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