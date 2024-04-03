В рамках проекта ´Моя малая родина - Бобруйск´ в средней группе №9 (воспитатель Меркулова Ирина Анатольевна) прошло увлекательное занятие по детскому дизайну ´Архитекторы Бобруйска´, на котором воспитанники познакомились с архитектурой родного города и смогли на себе ´примерить´ профессию архитектор.