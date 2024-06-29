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Позитив для оптимистов

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В чем ошибается омбудсмен?

В чем ошибается омбудсмен?

"ЗАЧЕМ ПЛОДИТЬ НИЩЕТУ?": НА НЕКОРРЕКТНЫЙ ВОПРОС ДОСТУПНО ОТВЕТИЛА ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН Многие противники многодетности обосновывают свою позицию расхожей фразой: "Зачем плодить нищету?" На некорректный вопрос доступно ответила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

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