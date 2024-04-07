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В «Ростехе» рассказали о разработке новых танковых боеприпасов

В «Ростехе» рассказали о разработке новых танковых боеприпасов

Новые боеприпасы с учетом данных, собранных при изучении западной трофейной техники, разрабатывают в госкорпорации «Ростех», рассказал 8 апреля индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Бекхан Оздоев.

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