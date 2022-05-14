Шестеркин против «Питтсбурга»: передача, 31 сэйв из 34, 2-я победа подряд

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 34 в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (5:3, 3-3 в серии).

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