Объясняю на пальцах Сегодня поспорил со знакомым на эту тему. И вот что хотелось бы сказать для начала.
Окупится ли мост на Сахалин?
Комментарии
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Игорь Егоров
Пока у власти будут юристы и недоделанные экономисты с банкирами, все будет нерационально и вредно, эти господа все прогуляют и профукают сидя на унитазе, ради своего статуса.
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9 час.
ВераНика
Вы правы на 100%. знаю, как неделями груженые машины с материка паромами не могут попасть к нам на Сахалин...
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7 час.
Владимир Иванов
Надо в России экономику на деле поднять!
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28 мин.
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