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Самолёт S7 совершил аварийную посадку в Новосибирске из-за проблем с двигателем

Самолёт S7 совершил аварийную посадку в Новосибирске из-за проблем с двигателем

На рейсе "Москва – Томск" отмечена некорректная работа силовой установки.В Новосибирске совершил аварийную посадку самолёт авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), выполнявший рейс по маршруту "Москва – Томск".

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