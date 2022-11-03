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Машина протаранила толпу сторонников действующего президента Бразилии

Машина протаранила толпу сторонников действующего президента Бразилии

Автомобиль врезался в толпу протестующих в Бразилии. Среди пострадавших — сторонники действующего президента страны Жаира Болсонару, выступающие с требованием отменить итоги выборов, сообщает портал Ze-1 со ссылкой на представителей местной полиции.

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