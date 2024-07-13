Полиция усилила охрану башни Trump Tower в Нью-Йорке после стрельбы на митинге

TASS/AP/Seth Wenig Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности в районе башни Тrump Тower и в других районах после произошедшей 13 июля стрельбы на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании.
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