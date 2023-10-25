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Дзен Дневник

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Больше никогда не повторю ни одной из этих ошибок и мужа тоже научили. Мастер объяснил, что 9 из 10 хозяек делают не так

Больше никогда не повторю ни одной из этих ошибок и мужа тоже научили. Мастер объяснил, что 9 из 10 хозяек делают не так

Даже памятника мало тому, кто изобрел стиральную машину-автомат. Это сколько времени и сил мы теперь экономим? Даже вспоминать страшно те времена, когда я приходила после ночной смены домой, топила печь (мы жили в частном доме) и закидывала на плиту два огромных бака.

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