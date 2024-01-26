Минпромторг планирует продлить параллельный импорт автомобилей до конца 2027 года

Также с 1 февраля вступают новые требования к экологическому стандарту выпускаемых в РФ моторов. В Министерстве промышленности и торговли планируют продлить механизм параллельного импорта для автомобильных брендов, которые официально прекратили свою деятельность в России, до 31 декабря 2027 года.