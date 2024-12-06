Его можно посмотреть , сообщает г-к Пул №3. НгП раZVедка приводит комментарии иностранцев под видео с беседой: «Лавров – гений и самый опытный министр иностранных дел на планете», - многие восхищаются нашим министров и говорят том, что мир должен проснуться и объективно посмотреть на происходящее.