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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В мэрии Барнаула назвали число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ

В мэрии Барнаула назвали число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ

Двое учащихся набрали максимальный балл сразу по двум и трем предметам В Барнауле 29 человек набрали сто баллов на ЕГЭ, сообщила главный специалист отдела общего образования профильного комитета Ольга Шевцова.

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