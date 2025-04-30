Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельного ДТП под Новосибирском

Подробности дорожного инцидента сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска. В последний день апреля около 5:35 утра автомобиль Toyota Ipsum, за рулем которого находился водитель, женщина 1986 года рождения, двигался в городе Искитиме по улице Набережная в направлении улицы Комсомольская.
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