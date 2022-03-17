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Леброн Джеймс: «В этом сезоне моя способность терпеть проходит серьезную проверку»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после матча с «Миннесотой» (104:124) рассказал о своем подходе к работе на фоне многочисленных поражений команды.

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