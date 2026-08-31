Голландская пресса: Киев требует от Нидерландов новых объёмов финансовой помощи Голландское издание Telegraaf сообщает о том, что Украина настойчиво требует от Нидерланд.
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