AMD против NVIDIA: Radeon RX 9070 XT продается лучше GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5070 Ti вместе взятых — статистика Mindfactory

Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT доминирует на рынке, свежие данные крупного немецкого ретейлера Mindfactory это подтверждают: за неделю в стране было продано 355 единиц RX 9070 XT — покупатели выбирают её как более доступную альтернативу GeForce RTX 5070 Ti.