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Царьград

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Дмитрий Бивол вернётся на ринг осенью после восстановления от травм

Дмитрий Бивол вернётся на ринг осенью после восстановления от травм

Дмитрий Бивол, ставший абсолютным чемпионом мира после победы над Артуром Бетербиевым, планирует возвращение на ринг осенью, завершив период восстановления от травм.

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