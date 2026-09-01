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СОГАЗ: 40% страховок от несчастных случаев россияне оформляют на детей

СОГАЗ: 40% страховок от несчастных случаев россияне оформляют на детей

Ко Дню знаний СОГАЗ поделился статистикой и экспертными оценками по детскому страхованию от несчастных случаев.

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