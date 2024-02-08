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«Сложно реализоваться с тремя детьми», – дочь Кончаловского рассказала, как отец отреагировал на ее очередную беременность

«Сложно реализоваться с тремя детьми», – дочь Кончаловского рассказала, как отец отреагировал на ее очередную беременность

Недавно дочь Андрея Кончаловского приняла участие в телепрограмме «Секрет на миллион». Наследница режиссера решила откровенно рассказать Лере Кудрявцевой о подробностях личной жизни.

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