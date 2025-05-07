7 мая обострение отношений между Индией и Пакистаном вышло на новый уровень. После обмена недружественными дипломатическими и политическими демаршами стороны […] The post Обстановка обострилась, но война маловероятна appeared first on Медиакратия.
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