В Госдуме заявили о попытках провокаций перед инаугурацией Путина

В недружественных РФ странах готовится проведение акций с целью создания негативного информационного фона вокруг предстоящей инаугурации российского президента Владимира Путина, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.