Мексика: двое сотрудников службы безопасности были убиты и еще один ранен, когда боевики картеля устроили на них засаду в районе между Пасо-Амапа и Рио-Морено в муниципалитете Омеалька, штат Веракрус, в ночь с 4 на 5 сентября.