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Контрафронт

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Мексика: двое сотрудников службы безопасности были убиты и еще один ранен, когда боевики картеля...

Мексика: двое сотрудников службы безопасности были убиты и еще один ранен, когда боевики картеля устроили на них засаду в районе между Пасо-Амапа и Рио-Морено в муниципалитете Омеалька, штат Веракрус, в ночь с 4 на 5 сентября.

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