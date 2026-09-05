Мексика: двое сотрудников службы безопасности были убиты и еще один ранен, когда боевики картеля устроили на них засаду в районе между Пасо-Амапа и Рио-Морено в муниципалитете Омеалька, штат Веракрус, в ночь с 4 на 5 сентября.
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