Путин, Ким Чен Ын и Трамп на Олимпиаде в Париже: Что осталось за кадром официальной трансляции

Фото со встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне. Kremlin Pool/Global Look Press Едва Олимпиада в Париже начался, а количество скандалов и происшествий на один квадратный метр превысило все разумные пределы.
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