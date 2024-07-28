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Позитив для оптимистов

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Путин, Ким Чен Ын и Трамп на Олимпиаде в Париже: Что осталось за кадром официальной трансляции

Путин, Ким Чен Ын и Трамп на Олимпиаде в Париже: Что осталось за кадром официальной трансляции

Фото со встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне. Kremlin Pool/Global Look Press Едва Олимпиада в Париже начался, а количество скандалов и происшествий на один квадратный метр превысило все разумные пределы.

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