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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин не сыграет за «Вашингтон» до паузы на Рождество. Первый матч после перерыва – 29 декабря против «Торонто»

Капитан «Вашингтона», который восстанавливается после перелома малоберцовой кости, провел тренировку с полным контактом.

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