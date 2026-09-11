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Моди подарил Путину трактат, написанный более двух тысяч лет назад

Моди подарил Путину трактат, написанный более двух тысяч лет назад

REUTERS/Alexander Kazakov/Pool Премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 сентября на полях саммита БРИКС в Нью-Дели подарил президенту РФ Владимиру Путину книгу с древнеиндийским трактатом о жизни "Тируккурал".

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