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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Слишком много поулов без побед. Если получится реализовать ужасный поул в Вегасе, это сгладит мой сезон»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер завоевал первое место в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса. Поул, который монегаск назвал «ужасным» из-за ошибок в третьем сегменте, стал для него 23-м в карьере, при этом пилот не реализовал 18 из них.

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