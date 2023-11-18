Шарль Леклер: «Слишком много поулов без побед. Если получится реализовать ужасный поул в Вегасе, это сгладит мой сезон»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер завоевал первое место в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса. Поул, который монегаск назвал «ужасным» из-за ошибок в третьем сегменте, стал для него 23-м в карьере, при этом пилот не реализовал 18 из них.