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Глава «Дом ремонта Гвард» Арестов предупредил о риске пожара из-за проводки в дачном доме

Глава «Дом ремонта Гвард» Арестов предупредил о риске пожара из-за проводки в дачном доме

Чтобы не столкнуться с проблемами в дальнейшем, важно заранее подготовить дачу к холодам. Такой информацией поделился соведущий рубрики «Про ремонт» на телеканале «Эфир» и сооснователь студии дизайнерских ремонтов «Дом ремонта Гвард» в Казани.

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