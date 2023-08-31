Глава «Дом ремонта Гвард» Арестов предупредил о риске пожара из-за проводки в дачном доме

Чтобы не столкнуться с проблемами в дальнейшем, важно заранее подготовить дачу к холодам. Такой информацией поделился соведущий рубрики «Про ремонт» на телеканале «Эфир» и сооснователь студии дизайнерских ремонтов «Дом ремонта Гвард» в Казани.