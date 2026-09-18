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Царьград

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Дмитриенко и Гагарина поссорились из-за участника «Голос. Дети»

Дмитриенко и Гагарина поссорились из-за участника «Голос. Дети»

Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина сцепились на съёмках «Голос. Дети», споря за юного участника. Для Дмитриенко этот сезон стал дебютным в качестве наставника, и в шоу его поддерживает Анна Пересильд.

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