Как никогда актуальна информация об адресах в Петербурге, где запускать салюты можно. Их в преддверии Нового года публикует МЧС.
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Как никогда актуальна информация об адресах в Петербурге, где запускать салюты можно. Их в преддверии Нового года публикует МЧС.