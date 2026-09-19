Иран оценил визит делегации в Нью-Йорк как стратегическую возможность

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что предстоящий визит иранской делегации в Нью-Йорк не вызывает особого интереса у иранских дипломатов, однако участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН является шансом, который Иран не должен упустить.
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