Иран оценил визит делегации в Нью-Йорк как стратегическую возможность

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что предстоящий визит иранской делегации в Нью-Йорк не вызывает особого интереса у иранских дипломатов, однако участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН является шансом, который Иран не должен упустить.