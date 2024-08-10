С глубокой древности люди селились на земле, что сейчас относится к Ясногорскому району. Ученые обнаружили здесь следы неолитических стоянок III - II тысячелетий до н.
Ясногорск
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С глубокой древности люди селились на земле, что сейчас относится к Ясногорскому району. Ученые обнаружили здесь следы неолитических стоянок III - II тысячелетий до н.