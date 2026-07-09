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Царьград

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Отряд бойцов «Центра» перед штурмом двое суток скрывался у забора в 15 метрах от ВСУ

Отряд бойцов «Центра» перед штурмом двое суток скрывался у забора в 15 метрах от ВСУ

Группа войск «Центр» ВС России перед проведением наступательных действий в одном из населенных пунктов провела двое суток в непосредственной близости от украинских сил, занимая позицию на расстоянии всего 15 метров от патруля ВСУ.

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