Группа войск «Центр» ВС России перед проведением наступательных действий в одном из населенных пунктов провела двое суток в непосредственной близости от украинских сил, занимая позицию на расстоянии всего 15 метров от патруля ВСУ.
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