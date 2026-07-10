Пахомов: депутаты ГД подготовили пакет законопроектов по реформированию рынка управления МКД

Депутаты Госдумы подготовили пакет законопроектов, направленных на реформирование подходов к управлению многоквартирными домами (МКД) и улучшение работы управляющих компаний (УК), сообщил в интервью «Дума ТВ» глава Комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).