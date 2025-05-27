Расчет САУ «Мста-С» ликвидировали командный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Цель располагалась в полуразрушенном здании Расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Центр» ликвидировал замаскированный командный пункт украинской армии на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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