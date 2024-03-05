Школьница из Иркутска стала победителем Всероссийского конкурса «Правила дорожные соблюдать положено»

Конкурс проводился Всероссийским обществом автомобилистов и газетным изданием «Добрая Дорога Детства» при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Минпросвещения России с 1 августа по 31 октября 2023 года и был приурочен к 50-летию создания ВОА.