Польша построит дома для военных на западе страны

Масштабное строительство жилых домов для военнослужащих начала Польша в городе Зелена-Гура (Любушское воеводство), сообщил директор Зеленогурского филиала Агентства военной собственности Лукаша Порцкий 27 мая, сообщает wGospodarce.
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