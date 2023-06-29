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США продадут Норвегии сотни «умных» бомб, способных поражать движущиеся цели в любую погоду

США продадут Норвегии сотни «умных» бомб, способных поражать движущиеся цели в любую погоду

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Норвегии высокоточных планирующих бомб GBU-53/B и сопутствующего оборудования на сумму порядка 293 миллионов долларов, заявило в среду Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Норвегии высокоточных планирующих бомб GBU-53/B и сопутствующего оборудования на сумму порядка 293 миллионов долларов, заявило в среду Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона.

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