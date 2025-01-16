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Царьград

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Экс-глава района в Дагестане задержан за мошенничество на 164 млн рублей

Экс-глава района в Дагестане задержан за мошенничество на 164 млн рублей

Бывший руководитель Дахадаевского района Республики Дагестан арестован по обвинению в незаконном переоформлении аренды земель на сумму более 164 млн рублей.

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