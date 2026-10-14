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РБК СТИЛЬ

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Петр Айду — об опере «Москва — Петушки» как YouTube-вечеринке

Петр Айду — об опере «Москва — Петушки» как YouTube-вечеринке

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» 15, 16 и 17 октября в московском Тон-центре состоятся первые показы оперы Петра Айду «Москва — Петушки» по одноименной поэме Венедикта Ерофеева в постановке Кати Бочавар.

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