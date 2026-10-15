Пётр Рыков годами уходил от вопросов о женитьбе. Отшучивался, называл себя свободным художником. А на Забайкальском международном кинофестивале в Чите 44-летний актёр появился в свет с девушкой — 23-летней Мирославой Михайловой, дочерью народного артиста Александра Михайлова.
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