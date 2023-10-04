Пирожное «Молния» без выпечки — готовится легко, съедается быстро! Настоящее блаженство

Побалуйте своих родных и близких вкусным шоколадным пирожным, которое готовится за считанные минуты! Не понадобится ни духовка, ни желатин — это так же вкусно, как и красиво! Ингредиенты: 400 г печенья (сладкий крекер); 400 мл молока (2 стакана); 2 ст.