Саудовский Riyad Bank готовится к IPO своей «дочки» Riyad Capital

Саудовский банк Riyad Bank, третий по величине активов в королевстве, рассматривает возможность первичного размещения акций (IPO) своей “дочки” Riyad Capital на местной бирже (Tadawul), говорится в сообщении Tadawul.
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